Consorzio Sociale Valle dell’Irno, servizio Asilo Nido e Micronido d’Infanzia

di Redazione ZON

Il prossimo 15 Settembre partirà per i bambini dei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino e Siano che fanno parte dell’ Azienda Speciale Consortile “Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6” il servizio di Asilo Nido e Micronido d’Infanzia.

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l’accesso ai Nidi e Micro Nidi per l’annualità 2025/2026 che, quest’anno, hanno fatto registrare un incremento del numero dei posti disponibili da 163 nell’anno educativo 2024-2025 a 266 nell’anno 2025 – 2026.

Grazie ad una accorta attività di programmazione e ad una grande capacità di intercettare i finanziamenti pubblici, l’Azienda ha ottenuto fondi, collegati alle attività di Nido e Micronido, per un totale di 1.578.108,15 euro.

Il numero dei posti a disposizione per il territorio dell’ Ambito S6 è destinato ad un ulteriore aumento grazie alla realizzazione di nuovi Asili Nido.

“Voglio ringraziare i dipendenti dell’Azienda”, sottolinea Mariagrazia Sessa – Direttrice dell’Ente, “per l’ impegno professionale per completare nel minor tempo possibile l’istruttoria necessaria per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie che consentiranno a 266 bambini del nostro territorio di usufruire dei servizi di Nido e Micronido. Un ringraziamento a tutti i Sindaci dei Comuni dell’Ambito S6, per avere messo a disposizione strutture comunali, al fine di garantire, in piena sicurezza, l’avvio del servizio che è fondamentale per tante famiglie e, soprattutto, per tante mamme-lavoratrici. Una particolare attenzione la riserviamo al mondo dell’infanzia che rappresenta il futuro delle nostre comunità”.

È possibile consultare le graduatorie provvisorie sul sito dell’Azienda al seguente indirizzo: www.consorziovalleirnos6.it