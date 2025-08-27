di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 27 Agosto 2025

In ospedale, l’atmosfera è più serena. R.J. e Luna trovano Eric in netto miglioramento, tanto che il nonno scherza sul desiderio di tornare a casa da Donna e alla sua vita. Intanto, Poppy cerca Luna alla Forrester, ma viene interrotta da una telefonata con Bill, con cui sembra esserci una grande sintonia reciproca. L’arrivo di Li è tutt’altro che cordiale: accusa la sorella di usare la nipote come scusa e non approva il suo legame con R.J., fratello di Steffy. Bill e Wyatt hanno una conversazione inaspettata. Il giovane Spencer confessa il desiderio di cambiare vita e forse di lasciare Los Angeles. Il padre, pur dispiaciuto, si dimostra comprensivo.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione