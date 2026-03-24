Oroscopo di Branko oggi, 24 marzo 2026
Le stelle del giorno: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali secondo Branko
Oroscopo di Branko oggi 24 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ariete
Giornata dinamica ma da gestire con attenzione. In amore evita reazioni impulsive, sul lavoro arrivano segnali positivi.
Toro
Hai bisogno di stabilità. Le stelle favoriscono le scelte concrete, soprattutto in ambito economico e familiare.
Gemelli
Comunicazione al top: sfruttala per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Buone occasioni in arrivo.
Cancro
Un po’ di nervosismo potrebbe emergere, ma nulla di grave. Cerca equilibrio tra emozioni e razionalità.
Leone
Energia in crescita. È il momento giusto per metterti in gioco, soprattutto in ambito professionale.
Vergine
Precisione e organizzazione ti aiutano a risolvere piccoli problemi. In amore serve più leggerezza.
Bilancia
Giornata favorevole per i rapporti. Ottimo momento per chiarimenti e nuove conoscenze.
Scorpione
Intuito forte: segui ciò che senti. Possibili novità interessanti sul lavoro.
Sagittario
Hai voglia di cambiamento. Attenzione però a non agire troppo in fretta: valuta bene ogni scelta.
Capricorno
Concretezza premiata. È il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato.
Acquario
Creatività in primo piano. Buone idee, soprattutto se lavori in ambito comunicativo o creativo.
Pesci
Sensibilità accentuata. Ottima giornata per i sentimenti, meno per le questioni pratiche.
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