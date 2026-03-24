Porto di Salerno, avanti con il potenziamento del Molo Ponente

di Marisa Fava

Prosegue il programma di ammodernamento del porto di Salerno, con un nuovo step completato nell’area del Molo Ponente. Si è infatti chiusa la fase 3 del cantiere che interessa la banchina destinata al traffico Ro-Ro, comparto centrale per la movimentazione delle merci e per i collegamenti logistici su gomma.

Terminato questo passaggio, il cantiere entra ora in una fase successiva che punta a rafforzare ulteriormente la funzionalità dello scalo e a incrementarne la capacità operativa.

Al via la fase 4 degli interventi

Dopo la conclusione della terza fase, sono partite le lavorazioni previste nella fase 4. Le operazioni attualmente in corso riguardano diversi aspetti strutturali della banchina e del piazzale retrostante, con opere ritenute fondamentali per il completamento dell’intervento.

Tra le attività avviate figurano la posa degli elementi prefabbricati della trave di coronamento, il consolidamento del piazzale adiacente e l’installazione dell’impianto di alimentazione catodica, sistema necessario a garantire nel tempo protezione e resistenza delle strutture portuali.

Riempimento dello specchio acqueo e nuova banchina

Parallelamente, sono iniziate anche le operazioni di riempimento dello specchio acqueo, un passaggio decisivo per arrivare al completamento del Molo Ponente. L’intervento prevede infatti la realizzazione di un nuovo tratto di banchina lungo circa 180 metri, destinato a migliorare in modo significativo l’assetto operativo dell’area.

L’obiettivo è quello di offrire agli operatori portuali spazi più ampi, moderni ed efficienti, con nuove aree dedicate alle attività di carico e movimentazione delle merci. Un’opera che punta a sostenere la crescita dello scalo salernitano e a rafforzarne il ruolo nel sistema della logistica e del trasporto commerciale.

Un investimento strategico per lo scalo

L’ampliamento della banchina rappresenta un tassello importante nel percorso di sviluppo del porto di Salerno. Il potenziamento del comparto Ro-Ro, infatti, mira a rendere più fluide le operazioni portuali e a rispondere in maniera più efficace alle esigenze del traffico merci, in un contesto in cui rapidità e organizzazione delle infrastrutture risultano sempre più decisive.

Con il passaggio alla nuova fase dei lavori, il porto cittadino continua dunque il proprio percorso di crescita, con interventi destinati a incidere in maniera concreta sulla competitività e sulla funzionalità dell’intero scalo.