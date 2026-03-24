Giovi, rifiuti abbandonati a Montena: area trasformata in discarica

di Marisa Fava

Un’area trasformata, di fatto, in una discarica a cielo aperto. È quanto segnalano alcuni residenti della località Montena, nella zona collinare di Giovi, a Salerno, dove negli ultimi mesi si sarebbe accumulata una notevole quantità di rifiuti di varia natura.

La situazione, secondo quanto riferito dai cittadini, si presenta ormai come un problema persistente, con materiali abbandonati lungo l’area che deturpano il territorio e rappresentano un potenziale rischio anche dal punto di vista igienico-ambientale.

La denuncia dei residenti

I residenti della zona parlano di una situazione diventata difficile da tollerare. Più volte, infatti, l’area sarebbe stata utilizzata come punto di scarico abusivo, senza che vi fossero interventi risolutivi nel tempo.

Attraverso una segnalazione, i cittadini chiedono con decisione la rimozione dei rifiuti e un intervento concreto per evitare che il fenomeno continui a ripetersi.

Richiesta di controlli e fototrappole

Tra le proposte avanzate, vi è anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza o fototrappole, strumenti già adottati in altri contesti per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.

L’obiettivo è quello di individuare i responsabili degli sversamenti e prevenire nuovi episodi, rafforzando i controlli sul territorio e scoraggiando comportamenti incivili.

Un problema ambientale da risolvere

La presenza di rifiuti abbandonati non rappresenta solo un danno per il decoro urbano, ma può avere ripercussioni anche sull’ambiente e sulla qualità della vita dei residenti.

Per questo motivo, la comunità locale sollecita un intervento rapido e risolutivo, affinché l’area di Montena possa tornare a condizioni di normalità e sicurezza.