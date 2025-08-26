Nocera Superiore, in Aula Consiliare il Sindaco Gennaro D’Acunzi ha presieduto alla cerimonia di conferimento della cittadinanza a un giovane afgano

di Redazione ZON

Questa mattina nell’Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a Abdul Wodood Khan, giovane componente di origini afgane.

«Un momento emozionante – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – che va oltre la burocrazia. Abdul Wodood, arrivato dall’Afghanistan nel 2017, ha scelto l’Italia con il cuore e con i fatti. Ha imparato la lingua, lavorato e costruito legami sinceri. Ha scelto i nostri valori: libertà, dignità, democrazia. E noi, oggi, lo accogliamo ufficialmente come uno di noi».

A margine della cerimonia il Sindaco D’Acunzi ha voluto fare dono ad Abdul Wodood di una copia della Costituzione Italiana, la legge fondamentale dello Stato Italiano che delinea le caratteristiche essenziali del nostro Paese, descrivendone i valori e i principi che lo contraddistinguono, e fonte suprema del diritto nel nostro ordinamento giuridico a cui tutti gli altri atti o fatti normativi devono conformarsi.

«Essere italiani è anche questo: credere in una Nazione che, pur con le sue difficoltà, sa ancora accogliere, unire e offrire futuro» ha concluso il Sindaco Gennaro D’Acunzi.