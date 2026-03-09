Grandine, neve e vento forte: come proteggere l’auto dagli eventi meteo primaverili

di Redazione ZON

Il periodo che precede l’inizio ufficiale della primavera e le prime settimane della stagione si caratterizzano, da diversi anni, per una crescente instabilità meteorologica. Il cambiamento climatico sta modificando la distribuzione e l’intensità dei fenomeni atmosferici, rendendo più frequenti episodi di maltempo improvviso anche in mesi tradizionalmente considerati di pacifica transizione. Grandinate intense, colpi di vento, piogge abbondanti e, in alcune aree, perfino nevicate tardive possono concentrarsi in poche ore e causare danni significativi.

Va da sé che, in uno scenario del genere, le automobili rappresentano uno dei beni maggiormente esposti. Molti veicoli vengono parcheggiati quotidianamente in strada o in aree scoperte e possono subire danni alla carrozzeria o ai cristalli nel giro di pochi minuti. Le ammaccature da grandine, ad esempio, possono richiedere interventi di ripristino complessi; il vento forte può far cadere rami o oggetti; le precipitazioni intense possono provocare infiltrazioni o allagamenti. Anche quando il danno non compromette la sicurezza del mezzo, l’impatto economico può essere rilevante.

Le buone pratiche per ridurre i danni: cosa può fare l’automobilista

La prevenzione rappresenta il primo livello di protezione. Anche piccoli accorgimenti possono fare la differenza quando le condizioni meteo peggiorano improvvisamente. In particolare, è consigliabile:

parcheggiare in garage o in aree coperte quando possibile;

evitare la sosta sotto alberi, impalcature o strutture instabili;

monitorare le allerte meteo locali;

utilizzare teli protettivi antigrandine nelle zone più esposte.

Naturalmente non sempre è possibile evitare del tutto il rischio. Chi utilizza l’auto quotidianamente per lavoro o per esigenze familiari può trovarsi a doverla lasciare in strada, esponendola agli eventi atmosferici senza alternative immediate. In questi casi diventa importante valutare anche la dimensione assicurativa della protezione.

Eventi atmosferici e polizza auto: come funziona la tutela

Quando si affronta il tema di danni al veicolo, a maggior ragione se indipendenti da sinistri stradali, è importante ricordare il perimetro di copertura delle RC Auto. La responsabilità civile obbligatoria, infatti, tutela esclusivamente dai danni causati a terzi e non interviene per i danni subiti dal proprio veicolo a causa di fenomeni naturali. Per questo motivo, chi desidera proteggersi deve considerare la copertura assicurativa auto eventi atmosferici.

Allianz Direct, brand online leader nel settore assicurativo, consente di aggiungere questa garanzia accessoria alla RC Auto direttamente in fase di preventivo permettendo di personalizzare la polizza a 360° sulle reali esigenze dell’utente.

Non dimentichiamo che la penisola italiana è considerata, per il 9% del territorio, a rischio sismico e idrogeologico: l’assicurazione eventi naturali rappresenta, dunque, una tutela concreta in caso di danni all’auto dovute a grandine, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, ma anche da frane, smottamenti, valanghe e slavine.

Ma cosa copre davvero la garanzia eventi naturali?

Danni causati all’auto da grandine, fulmini, trombe d’aria e tempeste;

Danni causati all’auto da uragani, valanghe e frane;

Danni agli accessori di serie; sugli optional consultare i dettagli

Una scelta consapevole per proteggere il proprio veicolo

Quando si valuta una copertura per eventi atmosferici è importante leggere con attenzione massimali, eventuali franchigie e modalità di denuncia del sinistro, così da comprendere nel dettaglio come funziona l’indennizzo. Documentare tempestivamente il danno con fotografie e seguire le procedure indicate in polizza facilita la gestione della pratica.

In un contesto climatico sempre più imprevedibile, affiancare alla prudenza una tutela assicurativa mirata significa proteggere il proprio patrimonio ed evitare spese impreviste anche consistenti. Operatori come Allianz Direct rappresentano un esempio di compagnia che punta su semplicità di gestione online, trasparenza delle condizioni contrattuali e possibilità di personalizzazione, elementi che permettono all’automobilista di scegliere in modo informato e consapevole. Con l’arrivo della primavera, dedicare qualche minuto alla verifica della propria copertura può rivelarsi una decisione strategica per affrontare con maggiore serenità anche gli imprevisti meteo più intensi.