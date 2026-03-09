Milan 7 coppe, Juve 9 finali: chi ha davvero inciso di più in Champions tra i club italiani

di Redazione ZON

L’Italia non è di certo una comparsa nello scenario della Champions, anzi, ha saputo affermarsi diverse volte. In totale, i club italiani hanno alzato il trofeo ben 12 volte. Nel frattempo, i tifosi vivono la tensione del momento tra chat, clip, scommesse calcio e meme. Alla fine, i club che hanno saputo distinguersi sono gli stessi di cui sentiamo sempre parlare: Milan, Inter e Juventus.

Una storia fatta di numeri e di ricordi indelebili

Allora, per capire chi ha avuto le prestazioni migliori, bisogna guardare non solo chi ha vinto più coppe ma anche chi ci è arrivato vicino tanto da sfiorarle.

Milan: 7 vittorie, 11 finali totali. È la squadra italiana con più Champions e anche quella con la percentuale migliore in finale.

Inter: 3 vittorie, 7 finali totali. L’ultima finale giocata è stata quella di Monaco nel 2025.

Juventus: 2 vittorie, 9 finali totali. La squadra con più sconfitte in finale, un dato che pesa tantissimo.

Con la finale del 2025, le italiane sono arrivate a quota 30 finali tra la Coppa dei Campioni e la Champions, con 12 vittorie e 18 sconfitte. È un dato che fa capire che i nostri club hanno una presenza storica enorme, ma anche che hanno perso tante occasioni.

Perché Milan, Inter e Juve hanno avuto dei percorsi diversi

Il Milan si è costruito un’identità in modo molto naturale, è arrivato spesso in finale e si è fatto trovare pronto. È il club italiano che ha vinto di più ed è anche quello di cui si parla di più in Europa.

L’Inter ha avuto un percorso più a picchi, ha avuto dei cicli molto favorevoli e poi si è spento in altri momenti. Certo, quello che abbiamo capito è che quando l’Inter ingrana e funziona è in grado di arrivare dove vuole e sa competere ai massimi livelli.

La Juventus è un caso a parte perché è arrivata in finale molte volte, ma non è riuscita a concretizzare spesso. Certo, il suo valore è indiscusso, ma a quanto pare il peso della finale si è fatto sentire eccome. Insomma, una Champions un po’ spietata verso il club bianconero.

Dal 2010 in poi, cosa è cambiato per le italiane in Europa

L’ultima squadra italiana che ha vinto la Champions è stata l’Inter nel 2010. Quindi ci sono stati degli anni molto interessanti, ma niente più coppe. Il motivo è anche economico, la Champions fa girare molti soldi. Non a caso, le quote champions league sono sempre al centro dell’attenzione dei tifosi che amano restare aggiornati su tutti i possibili scenari. Arrivare in finale mette a disposizione delle risorse che rendono anche più accessibile arrivare in Champions anche la stagione successiva. Quando il calendario inizia a intasarsi, i club devono sapersi organizzare molto bene per coprire al meglio tutti gli incontri in programma.