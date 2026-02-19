Controlli NAS: sequestrati dolci di Carnevale e articoli non conformi

di Pasquale Corvino

Intensificati i controlli NAS Carnevale Campania nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno eseguito verifiche mirate su pasticcerie ed esercizi commerciali con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi.

Nel complesso, le attività ispettive hanno portato al sequestro di 2,4 tonnellate di alimenti tipici e prodotti dolciari, oltre a numerosi articoli a tema carnevalesco privi delle indicazioni obbligatorie per il consumatore.

Sequestro da due tonnellate a Benevento

Il sequestro più consistente è stato eseguito a Benevento. I militari del NAS, con il supporto del personale dell’ASL, hanno disposto la sospensione “ad horas” di un esercizio a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

All’interno dell’attività sono state sequestrate due tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

Sempre nel capoluogo sannita, in un’altra pasticceria sono stati sequestrati 40 kg di prodotti dolciari non tracciati. Per le irregolarità riscontrate sono state impartite diffide finalizzate alla risoluzione delle non conformità.

Verifiche nell’Avellinese: sequestrati prodotti congelati non tracciati

Controlli anche in provincia di Avellino, dove sono state ispezionate diverse pasticcerie. In questo contesto i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di circa due quintali e mezzo di prodotti congelati privi di tracciabilità.

Sono state inoltre impartite, a vario titolo, tre diffide per la risoluzione di lievi non conformità e contestata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.

Articoli di Carnevale senza indicazioni: sequestri nel Baianese

Nel mandamento Baianese sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 200 articoli a tema carnevalesco esposti per la vendita senza le necessarie indicazioni per il consumatore.

Costiera Amalfitana, Valle Metelliana e Agro Nocerino Sarnese

In Costiera Amalfitana i Carabinieri hanno sequestrato 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi di tracciabilità, impartendo prescrizioni per la risoluzione delle anomalie riscontrate.

Violazioni analoghe sono state registrate anche in due pasticcerie ubicate nella Valle Metelliana e nell’Agro Nocerino Sarnese.

Obiettivo: tutelare la sicurezza dei consumatori

L’attività di controllo dei NAS nel periodo che precede il Carnevale mira a rafforzare la tutela della salute pubblica, garantire trasparenza e corretta informazione ai consumatori e contrastare la commercializzazione di prodotti alimentari e articoli non conformi alle norme.