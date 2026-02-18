Green Game, tre classi di Salerno conquistano la finale nazionale a Roma

di Marisa Fava

SALERNO – Saranno tre classi salernitane a rappresentare il territorio alla finale nazionale del Green Game 2026, il progetto educativo dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale.

A conquistare il pass per Roma sono state le classi 2AC e 2BQ IAMI del Convitto Nazionale “T. Tasso” e la 2E dell’I.I.S. “Giovanni XXIII”. Gli studenti hanno superato le selezioni distinguendosi tra gli istituti secondari di secondo grado partecipanti.

Il percorso formativo ha coinvolto i ragazzi in lezioni interattive, quiz digitali e prove pratiche sulle tematiche del riciclo, dell’economia circolare e della tutela ambientale. Un format innovativo che punta sull’apprendimento dinamico e sull’utilizzo della tecnologia per stimolare partecipazione e consapevolezza.

L’iniziativa è promossa dai consorzi nazionali di filiera BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’obiettivo è rafforzare tra i giovani la cultura della sostenibilità e la corretta gestione dei rifiuti.

La finale nazionale si terrà il 31 marzo 2026 al Palatiziano di Roma, dove le classi salernitane si confronteranno con studenti provenienti da tutta Italia.