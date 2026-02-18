Eboli, finto nipote tenta la truffa a un anziano: fermato con oro e contanti

di Marisa Fava

EBOLI – Nuovo episodio di raggiro ai danni di una persona anziana nell’Ebolitano. Un uomo proveniente dall’area napoletana avrebbe tentato di mettere a segno una truffa presentandosi come parente della vittima, con la classica tecnica del “finto nipote”.

Secondo quanto ricostruito, l’individuo sarebbe riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti in oro custoditi nell’abitazione. Ma qualcosa non ha convinto l’anziano, che ha maturato sospetti e ha contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, una volta arrivati sul posto, avrebbero sorpreso il presunto truffatore ancora in possesso della refurtiva, per un valore stimato in alcune centinaia di euro.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato con l’ipotesi di truffa aggravata. Come previsto, eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi competenti.