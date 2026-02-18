Salerno: debutta il nuovo concept di stazione di servizio firmato Etè

di Pasquale Corvino

SALERNO – Etè amplia il proprio ecosistema e inaugura Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il modello tradizionale di stazione di servizio. Il primo impianto, attivo a Salerno, integra sotto un’unica insegna rifornimento energetico, servizi al cittadino e un’area food dedicata.

L’iniziativa rappresenta l’ultima brand extension del marchio e si propone di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della mobilità urbana, sempre più orientata verso soluzioni integrate, sostenibili e funzionali.

Energia tradizionale ed elettrica

La struttura combina l’erogazione di carburanti tradizionali con colonnine di ricarica per veicoli elettrici di nuova generazione, intercettando l’evoluzione dei comportamenti di mobilità e le dinamiche legate alla transizione energetica.

Accanto a pompe e colonnine, Etè Station si configura come un centro multiservizi, offrendo servizi di pagamento, ricariche e tabacchi in un’unica soluzione operativa. La concentrazione di più funzioni in un solo punto ottimizza i tempi di sosta e semplifica l’esperienza complessiva per l’utente.

Area bistrot e ristorazione veloce

Un’ampia sezione della struttura è dedicata alla ristorazione, con un’area bistrot pensata per la somministrazione di pasti rapidi ma di qualità, oltre ai servizi di caffetteria. Lo spazio food è concepito come luogo di pausa e ristoro, in grado di valorizzare il tempo di sosta e accompagnare i ritmi di chi vive la città in movimento, tra lavoro e tempo libero.

Una nuova linea di business

Con Etè Station, l’azienda inaugura una nuova linea di business focalizzata sulla convergenza tra distribuzione di energia e servizi di prossimità. Il progetto propone un modello di stazione di servizio evoluto, multifunzionale e orientato alla qualità dell’esperienza del cliente, inserendosi nel contesto di una mobilità urbana sempre più integrata.