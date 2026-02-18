Che Comico: al via “Versus”, il primo scontro di linguaggi teatrali

di Pasquale Corvino

SALERNO – Il cartellone di Che Comico, la stagione teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi, si arricchisce di una nuova sezione: Versus, un progetto che mette a confronto linguaggi e visioni differenti all’interno di un percorso unitario che coinvolge il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.

Versus nasce come uno “scontro” creativo tra mondi teatrali diversi: da un lato la comicità popolare e riconoscibile di Che Comico, dall’altro la ricerca e la rilettura dei testi proposta dalla Compagnia dell’Arte all’interno del percorso Transpose. Un dialogo fatto di contrasti, contaminazioni e punti di vista che amplia e arricchisce l’intera rassegna.

I Ditelo Voi inaugurano Versus

Ad aprire ufficialmente la nuova sezione, sabato 21 febbraio alle ore 21 al Teatro delle Arti, saranno I Ditelo Voi con lo spettacolo “Dirotta sul nulla”, una proposta surreale e fuori dagli schemi costruita su una comicità nonsense capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Scritto e diretto dal trio insieme a F. P., lo spettacolo vede in scena I Ditelo Voi, protagonisti di una storia che mescola ritmo serrato, situazioni paradossali e una narrazione volutamente “fuori rotta”.

La trama: dall’ospedale all’isola deserta

Mimmo, Lello e Francesco sono tre sconosciuti costretti a condividere la stessa stanza d’ospedale. Durante una lunga degenza nasce un’amicizia improbabile, fatta di confidenze, manie eccentriche e segreti inconfessabili. Una volta dimessi, uno di loro propone un’idea audace: celebrare la “nuova vita” con un viaggio esotico.

Il volo, però, prende una direzione inattesa: l’aereo precipita in mezzo all’oceano e i tre si ritrovano unici superstiti su un’isola deserta. Da qui prende forma un’avventura surreale in cui i protagonisti sono costretti a convivere e sopravvivere in un ambiente ostile, tra trovate comiche, deliri grotteschi e dinamiche imprevedibili. La domanda resta sospesa fino all’ultimo: riusciranno a salvarsi o resteranno abbandonati al loro destino?

Un percorso tra comicità e teatro di parola

Con Dirotta sul nulla, Versus entra nel vivo dopo l’apertura del ciclo con Io sono Sam, che ha affrontato il tema della genitorialità e della disabilità. Il percorso proseguirà il 26 marzo con Carpe Diem – cogli l’attimo fuggente, omaggio al celebre film cult per concludersi il 25 aprile con Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals).

Con Versus, Che Comico consolida la propria identità di rassegna capace di unire comicità, teatro di parola e sperimentazione, trasformando il confronto tra linguaggi in un valore aggiunto e offrendo al pubblico un’esperienza teatrale ancora più ricca e stimolante.