Spaccata nel cuore di Salerno: colpita una gioielleria tra Portanova e via Mercanti

di Marisa Fava

SALERNO – Ancora un episodio di furto in città. Nella notte ignoti hanno messo a segno una “spaccata” ai danni di una gioielleria situata tra piazza Portanova e via Mercanti, a pochi passi dal corso Vittorio Emanuele e dall’ingresso del centro storico.

I malviventi avrebbero sfondato la vetrina dell’attività commerciale per introdursi all’interno del negozio. La tecnica utilizzata sarebbe la stessa già registrata nelle scorse ore in un altro episodio avvenuto in città.

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e gli uomini della Scientifica, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’accaduto.

Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta entità del bottino. Ingenti i danni provocati alla struttura del negozio.

Le indagini potranno contare anche sull’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili.