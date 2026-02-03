Eboli, “settimana bianca” mai partita: oltre 100 persone denunciano una truffa

di Marisa Fava

Doveva essere una settimana bianca, si è trasformata in un’amara sorpresa. Un gruppo numeroso di cittadini di Eboli, oltre un centinaio, denuncia di essere rimasto vittima di una presunta truffa aggravata legata a un viaggio sulla neve mai partito.

Secondo quanto ricostruito, la partenza è stata prima rinviata e poi di fatto sfumata. Il problema principale? I posti letto non sarebbero mai stati realmente disponibili, mentre le somme versate dai partecipanti sarebbero finite nelle mani di soggetti che non avrebbero garantito alcuna prenotazione effettiva.

Caparre da 500 euro a persona: il danno stimato

Ogni partecipante avrebbe consegnato circa 500 euro, per un totale che si aggirerebbe intorno ai 50mila euro. In base alle segnalazioni, il denaro sarebbe stato versato a un presunto referente della struttura ricettiva indicata per il soggiorno.

La comitiva e la destinazione

La meta prevista era Folgarida, località turistica in Trentino, nel territorio di Dimaro. Ma all’arrivo (o già nelle fasi immediate precedenti) sarebbe emerso che l’alloggio indicato non risultava confermato o comunque non disponibile per ospitare il gruppo.

Le prossime mosse: tutela legale e recupero delle somme

Le persone coinvolte starebbero ora valutando di procedere con azioni legali per tentare il recupero del denaro versato. In questi casi i tempi possono essere lunghi, ma la raccolta di ricevute, messaggi e prove di pagamento può risultare decisiva per ricostruire l’accaduto.