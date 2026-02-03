Salerno, 16enne ferito durante una lite: minorenne arrestato

di Marisa Fava

Un nuovo episodio di violenza tra minorenni torna ad accendere i riflettori sulla sicurezza in città. Nella zona orientale di Salerno, nel quartiere di Mercatello, una lite tra due ragazzi di 16 anni sarebbe degenerata fino al ferimento di uno dei due.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe scoppiata in strada e in pochi istanti si sarebbe trasformata in una colluttazione. Durante i momenti più concitati, uno dei giovani avrebbe estratto un’arma da taglio e avrebbe colpito il coetaneo, provocandogli ferite serie.

Il ricovero al “Ruggi” e i soccorsi

Il ragazzo ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Le ferite, in particolare nella zona del collo e della testa, hanno richiesto accertamenti immediati: la situazione è apparsa delicata, ma nelle ore successive sono arrivate le prime indicazioni rassicuranti sulle condizioni cliniche.

Indagini lampo: minorenne fermato e arrestato

Sull’episodio sono scattate le indagini delle forze dell’ordine. L’attività investigativa, svolta nelle ore immediatamente successive ai fatti, ha portato all’individuazione del presunto responsabile, anche lui minorenne, nei confronti del quale è stato adottato un provvedimento restrittivo: il ragazzo è stato posto agli arresti.

Violenza tra giovanissimi: interrogativi e allarme

L’accaduto riapre il dibattito sul crescente ricorso alla violenza tra adolescenti e sulla presenza di armi improprie o coltelli nelle dinamiche di conflitto tra coetanei. Restano da chiarire il movente della lite e il contesto in cui sarebbe maturata l’aggressione.