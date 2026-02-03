Come combinare colori, materiali e forme in un bagno coerente?

di Redazione ZON

Uno dei problemi che emerge maggiormente, quando si progetta un bagno, è la mancanza di coerenza visiva. Infatti, alcuni risultati danno la sensazione di essere disordinati, poco armoniosi e questo implica che si creano degli ambienti pesanti, perché i colori, materiali e le forme di arredamenti non si sposano tra di loro. Non è una questione di utilizzare prodotti di qualità, ma seguire una linea comune che crei una sensazione di relax finale. I motivi di questa disarmonia nel risultato sono dati da una mancanza di progettualità. Infatti, bisogna considerare ogni elemento, riportandolo agli altri e vedendolo in un’ottica d’insieme: i rubinetti, i mobili, i sanitari e gli accessori, dialogano tra di loro, andando a creare un’estetica collettiva, che dà come risultato finale l’armonia.

La scelta dei rubinetti e soffioni

I sanitari sono elementi importanti nei bagni, ma a essi bisogna abbinare con coerenza la relativa rubinetteria, affinché sia una scelta strategica. Infatti, non solo si deve andare a ricercare un’unità di stile in finiture e proporzioni, creando quindi un’identità visiva dal bagno, ma bisogna anche valutarne la funzionalità in base al modello di sanitario scelto. Quindi, per la vasca bisognerà scegliere dei set rubinetteria da bagno, che siano coordinati al lavandino e al bidè ma anche con caratteristiche dimensionali e tecniche adeguate.

Non da meno i soffioni doccia, che influiscono anch’essi sull’equilibrio visivo dell’ambiente, ma anche su quello funzionale. Infatti, se si andrà a scegliere un soffione troppo elaborato in un bagno minimal o, di contro, un elemento troppo essenziale in un contesto classico si creerà una incoerenza visiva, che di primo acchito viene interpretata come disomogenea. L’attenzione all’insieme è la strategia vincente.

Il dettaglio fa la differenza

Come si dà importanza alla progettualità dei grossi elementi che compongono il bagno (sanitari e mobili), altrettanto impattanti sono i dettagli. Scegliere in un’ottica di coerenza visiva crea armonia nel risultato finale.

Con dettaglio intendiamo tutta quell’oggettistica e accessoristica qual è il portasapone, che sia liquido o solido, il porta asciugamani, il porta rotolo carta igienica, lo scopino da bagno ma, volendo, anche tutti gli elementi tessili quali le tende, gli asciugamani e i tappetini coordinati. Gli elementi da considerare sono quindi numerosi ed è per questo che dedicare tempo alla progettualità è una ottimizzazione di tutto il lavoro da fare sul bagno. Seguendo una logica sia di colori, che di forme, che di stili si crea uniformità e, quindi ordine visivo, con un risultato finale che risulta piacevole all’occhio.

Il bagno è un ambiente più piccolo rispetto alle altre stanze e ha delle dimensioni ridotte nelle case medie, per questo motivo è bene scegliere solo due o tre nuance e non colori contrastanti tra di loro in tutti gli elementi, a partire dalle piastrelle.

Lo sforzo quindi nella valutazione iniziale sarà ricompensato da un risultato finale positivo: un bagno bello, ma al contempo funzionale è il fiore all’occhiello della propria casa perché accompagna in routine quotidiane importanti per tutti i componenti della famiglia.