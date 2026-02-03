Luci d’Artista, nuove risorse per il 2026-2027: accordo Comune–Camera di Commercio

di Marisa Fava

A pochi giorni dalla chiusura della ventesima edizione di Luci d’Artista, il Comune guarda già al prossimo inverno e mette nero su bianco un nuovo step economico per ampliare la mappa delle installazioni.

Dopo la definizione del budget principale per la kermesse 2026-2027 – fissato a 2 milioni e 750mila euro – la Giunta comunale ha approvato un ulteriore intervento: un finanziamento aggiuntivo da 150mila euro frutto di un accordo con la Camera di Commercio. Risorse che serviranno a portare luminarie e opere “complementari” anche in aree che resterebbero escluse dal maxi-finanziamento regionale.

L’accordo e l’obiettivo: copertura più omogenea

Il provvedimento nasce da una richiesta partita da Palazzo di Città, che ha sollecitato l’ente camerale a supporto di interventi strutturali e nuove opere luminose. La risposta è arrivata con una delibera datata 19 gennaio, con cui la Camera di Commercio ha stanziato le risorse riconoscendo la valenza strategica di Luci d’Artista per l’indotto economico e turistico del territorio.

La finalità è chiara: realizzare “attività complementari”, cioè installazioni e infrastrutture aggiuntive che vadano ad arricchire il cartellone principale, senza sovrapporsi al “pacchetto base” finanziato con fondi regionali. In altre parole, i 150mila euro serviranno a colmare i vuoti della mappa, valorizzando piazze, strade o quartieri rimasti fuori dal perimetro coperto dal maxi-finanziamento.

Turismo e flussi: più percorsi, meno congestione

L’ampliamento punta anche a un obiettivo pratico: diversificare l’offerta turistica e distribuire meglio i visitatori, alleggerendo i percorsi più battuti e rendendo più omogenea la “copertura luminosa” della città.