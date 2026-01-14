Ultimo week-end al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno della commedia “Le Voci di dentro” capolavoro di Eduardo De Filippo

di Marisa Fava

Un classico che attraversa il tempo

Ambientata nel primo dopoguerra, la commedia racconta una vicenda sospesa tra ciò che è reale e ciò che nasce dalla paura, dal sospetto e dall’immaginazione. Una narrazione stratificata che continua a parlare al presente, mettendo in scena fragilità umane e verità mai del tutto definitive.

La regia sceglie un equilibrio sottile tra concretezza e visione, lasciando emergere un’atmosfera carica di tensione emotiva. Il continuo passaggio tra dimensione interiore e realtà esterna accompagna lo spettatore in un percorso fatto di inquietudine, ma anche di ironia amara.

Scenografia essenziale e centralità della parola

L’allestimento punta su una scena sobria e simbolica, costruita per non sovrastare il testo. Ogni elemento è ridotto all’essenziale, così da lasciare spazio alla forza dei dialoghi e alla profondità dei temi affrontati.

Una prova corale compatta

In scena prende forma un lavoro d’insieme che rende omaggio alla tradizione teatrale senza scivolare nell’imitazione. La recitazione mantiene una distanza consapevole, valorizzando l’identità dell’allestimento e la sua lettura contemporanea.

Le voci di dentro sarà in scena nei week-end del 3-4, 10-11 e 17-18 gennaio 2026 presso il Teatro Arbostella “Gino Esposito”.