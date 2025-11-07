Maiori (SA), arrestati un uomo e una donna per truffa aggravata

di Redazione ZON

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa su richiesta della Procura della Repubblica e in accordo con le risultanze investigative elaborate dai Carabinieri. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, riguarda un uomo e una donna, indagati per una truffa aggravata commessa a Maiori nel mese di luglio 2025 ai danni di un’anziana signora.

Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, nella mattinata del fatto – intorno alle ore 9.00 – i due indagati avrebbero contattato la vittima sull’utenza telefonica fissa, spacciandosi per il nipote e chiedendo denaro in contanti per il pagamento di una multa. Hanno poi precisato che un incaricato sarebbe passato a ritirare i soldi direttamente sotto l’abitazione. La donna, tratto in inganno, ha raccolto tutti i propri risparmi e li ha consegnati ai truffatori in strada, per un importo complessivo di 30.000 euro.

Nel filmato acquisito durante le indagini dai Carabinieri, si vede chiaramente il momento in cui i due soggetti – successivamente destinatari dell’ordinanza cautelare – raggiungono la signora e ricevono la busta con il denaro. Le immagini risultano significative per illustrare il modus operandi tipico di chi, fingendo di essere un parente o un incaricato, raggira le vittime per ottenere denaro o oggetti preziosi.

Si precisa che il provvedimento adottato è ovviamente suscettibile di impugnazione e che le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.