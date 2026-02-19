Le Stanze dell’Arte 2026 a Salerno

di Pasquale Corvino

Le Stanze dell’Arte Salerno 2026 tornano dal 20 febbraio all’8 marzo negli spazi storici di Palazzo Fruscione, in Vicolo Adelberga. La rassegna di arte contemporanea giunge alla quinta edizione e conferma il suo format originale: ogni artista abita una stanza, trasformando l’ambiente in uno spazio narrativo e immersivo.

Un progetto espositivo unico nel cuore di Salerno

Ideata e diretta dall’artista salernitana Olga Marciano, la rassegna costruisce un dialogo tra pittura, scultura e installazione. L’obiettivo è valorizzare la pluralità dei linguaggi artistici e favorire un’esperienza fondata sull’ascolto, sulla relazione e sull’interazione con il pubblico.

Il progetto gode del patrocinio morale del Comune di Salerno ed è realizzato in collaborazione con FLUSSO Contemporary Art, rafforzando il legame tra ricerca artistica e territorio.

Gli artisti protagonisti dell’edizione 2026

All’edizione 2026 partecipano Laura Bruno, Anna Ciufo, Lello D’Anna, Antonio De Chiara, Dario Di Martino, Roxana Esposito, Maria Fontanella, Stefania Frigenti, Anna Nuzzo Grisabella, Giuseppina Irene Groccia, Elena Lembo, Olga Marciano, Antonio Mariconda, Nicola Pellegrino, Anna Quaglia, Giulia Reale, Maria Scotti, Regina Senatore, Pasquale Siano, Barbara Spatuzzi, Sabrina Tortorella e Silvana Valese.

Nella Stanza Collettiva saranno presenti Francesco Avvisati, Peppe Nocerino e un omaggio dedicato a Maria Di Filippo.

Premio Le Stanze dell’Arte ad Anna Bisogno

Durante la rassegna sarà conferito il Premio Le Stanze dell’Arte, riconoscimento dedicato a personalità che hanno generato connessioni autentiche tra diversi linguaggi artistici.

L’edizione 2026 assegna il premio alla Prof.ssa Anna Bisogno, docente di cinema, radio e televisione presso Università Mercatorum, per il contributo offerto alla divulgazione dei linguaggi audiovisivi e digitali.

Il suo percorso intreccia cinema, televisione, radio e piattaforme digitali, valorizzando il ruolo culturale dei media come ponte tra arti visive, musica e società.

La consegna del riconoscimento avverrà sabato 20 febbraio alle ore 18.00 durante l’inaugurazione condotta da Concita De Luca, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, On. Enzo Maraio.

Eventi, performance e incontri in programma

Il calendario prevede numerosi appuntamenti collaterali. Tra questi, la performance musicale del Coro T’Incanto diretto dal M° Antonella Zito, con Roberto Marino al pianoforte e Biagio Marinelli alle percussioni.

Sono in programma anche una degustazione vini Villa Matilde – Avallone a cura del sommelier Vladimiro Gennatiempo e laboratori di ceramica guidati da Roxana Esposito.

Sabato 28 febbraio spazio a Silver Soul, progetto che unisce arti visive, teatro e musica con Olga Marciano, Cinzia Ugatti e Jacopo Martone. Venerdì 6 marzo appuntamento con Spoiler d’Artista, format che racconta il dietro le quinte delle opere.

La rassegna si chiuderà domenica 8 marzo con la premiazione finale, la consegna degli attestati e del catalogo, valorizzando il percorso creativo degli artisti e la partecipazione del pubblico.

Collaborazioni e partner

Le Stanze dell’Arte Salerno 2026 è realizzata con la collaborazione di BCC Scafati e Cetara – Gruppo BCC Iccrea, L’ArteCheMiPiace, ContempoArte Magazine, Tobian Art Gallery Firenze, Stilla Agrioil Italian Farm, Scuola di pianoforte di Antonella Zito e Villa Matilde Avallone.