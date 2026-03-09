Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina
Crollato il muro di sostegno della strada con il cedimento di parte della carreggiata. L’arteria era già chiusa al traffico per l’instabilità del versante.
Situazione critica sulla Strada Provinciale 82, dove nelle ultime ore si è verificato un ulteriore cedimento che mette a rischio la pubblica incolumità. Come riportato dall’emittente LiraTv, è crollato il muro di sostegno della strada con il conseguente cedimento di una parte della carreggiata.
L’arteria rappresenta un collegamento importante tra Policastro Bussentino e Santa Marina, nel Cilento. Tuttavia la strada risultava già interdetta al traffico da diversi giorni proprio a causa dell’instabilità del versante.
Il cedimento della carreggiata
Il peggioramento del movimento franoso ha aggravato ulteriormente la situazione nelle ultime ore. Il cedimento del muro di contenimento ha provocato il crollo di una porzione della sede stradale, rendendo ancora più evidente la fragilità dell’infrastruttura.
Il tratto interessato resta chiuso al traffico, con disagi per residenti, lavoratori e studenti che utilizzavano quotidianamente la Provinciale 82 come collegamento tra i centri del territorio.
I disagi per il territorio
La strada rappresentava infatti un collegamento diretto tra i due comuni e la sua chiusura comporta inevitabili rallentamenti negli spostamenti. La situazione resta monitorata mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza e per le ripercussioni sulla viabilità locale.
