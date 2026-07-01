Notte Bianca 2026, Salerno pronta a vivere un weekend di musica, spettacoli ed eventi

di adminbackup

È stato presentato il programma della 14ª edizione della Notte Bianca Week-End, l’appuntamento che l’11 e il 12 luglio animerà Salerno con due giornate dedicate a musica, spettacolo, cultura e intrattenimento.

L’iniziativa, promossa da FeNAILP con il sostegno delle istituzioni locali, coinvolgerà diversi quartieri cittadini con un calendario di eventi pensato per residenti e visitatori, confermando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salernitana.

L’apertura ufficiale è prevista nella mattinata di sabato 11 luglio presso la Camera di Commercio di Salerno con la tradizionale cerimonia di consegna dei Premi Notte Bianca, dedicati a personalità che si sono distinte nei settori del giornalismo, della cultura, del sociale, dell’imprenditoria e dell’artigianato.

Nel pomeriggio spazio alle novità con l’Epy Urban Zone, area dedicata alla street art, alle performance dal vivo e ai giovani talenti della scena rap locale.

Musica in tre quartieri della Città

La serata di sabato vedrà protagonista la musica con spettacoli distribuiti in tre diverse aree di Salerno.

A Mercatello, in Piazza Monsignor Grasso, saliranno sul palco Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage.

Nel quartiere Pastena si alterneranno Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro, mentre a Torrione, in Piazza Gloriosi, il pubblico potrà assistere all’intrattenimento musicale con il Dj Anonimo e al concerto di Rosario Miraggio.

Il gran finale è in programma domenica 12 luglio nel centro cittadino, dove Piazza Portanova ospiterà il concerto di LDA e AKA 7even, protagonisti della chiusura della manifestazione.

L’edizione 2026 punta a coinvolgere un pubblico trasversale, proponendo un’offerta che spazia dalla musica dal vivo agli spettacoli, dalla comicità alle iniziative dedicate alla cultura urbana, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e sostenere le attività commerciali cittadine.