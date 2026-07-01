Investigazioni aziendali, a cosa servono e come funzionano

di Redazione ZON

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sicurezza, alla tutela delle informazioni e alla gestione dei rischi, le investigazioni aziendali rappresentano uno strumento sempre più importante per le imprese. Non si tratta soltanto di intervenire quando emerge un problema, ma anche di prevenire situazioni che potrebbero compromettere il patrimonio, la reputazione e la continuità operativa dell’organizzazione. In questo ambito, realtà specializzate nelle investigazioni aziendali come Axerta, affiancano business e organizzazioni attraverso un approccio multidisciplinare che combina competenze investigative, tecnologiche e tecnico-scientifiche.

A cosa servono le investigazioni aziendali

Le investigazioni aziendali hanno l’obiettivo di raccogliere elementi utili per accertare comportamenti illeciti o situazioni potenzialmente dannose per l’impresa. Le informazioni acquisite possono confluire in un dossier investigativo, che, se raccolto nel rispetto della normativa, può essere utilizzato anche in sede giudiziaria.

Gli ambiti di intervento sono molteplici. Le indagini possono riguardare:

comportamenti illeciti dei dipendenti;

casi di assenteismo o utilizzo improprio di permessi e rimborsi;

violazioni degli obblighi di fedeltà;

fenomeni di concorrenza sleale;

furti di magazzino e sottrazione di beni aziendali;

contraffazione del marchio o dei prodotti e tutela della proprietà industriale;

sottrazione di informazioni riservate;

frodi contabili e finanziarie;

verifiche preventive e attività di due diligence;

sicurezza delle comunicazioni e bonifiche ambientali.

L’obiettivo non è soltanto individuare eventuali irregolarità, ma anche fornire alle imprese strumenti concreti per prendere decisioni consapevoli e proteggere i propri asset strategici.

Come funzionano le investigazioni aziendali

Le moderne investigazioni aziendali si basano sull’impiego di metodologie e strumenti differenti, scelti in funzione delle caratteristiche del caso specifico.

Tra le attività più utilizzate vi sono osservazioni e verifiche sul campo, raccolta di documentazione fotografica, analisi delle comunicazioni digitali anche contabili e finanziarie, oppure verifiche sulla sicurezza delle informazioni o bonifiche ambientali da dispositivi di intercettazione.

Le prove raccolte vengono documentate attraverso relazioni dettagliate e dossier investigativi che possono assumere rilevanza anche nell’ambito di procedimenti giudiziari o disciplinari.

Quando le investigazioni possono essere utilizzate

Le investigazioni aziendali sono ammesse quando hanno la finalità di accertare comportamenti illeciti o fraudolenti e non di controllare direttamente lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ad esempio, un orientamento recentemente confermato dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 36 del 2026 ha ribadito la legittimità del ricorso a investigatori privati per verificare comportamenti fraudolenti tenuti da un dipendente in smart working. Nel caso esaminato, il report investigativo e la documentazione fotografica hanno consentito di dimostrare l’utilizzo improprio delle trasferte e la richiesta di rimborsi per spese personali.

La decisione conferma un principio ormai consolidato: le attività investigative sono lecite quando sono finalizzate alla tutela del patrimonio e degli interessi dell’impresa e vengono svolte nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei lavoratori.

La tutela del know-how e delle informazioni strategiche

Le investigazioni aziendali non riguardano esclusivamente il personale interno. Sempre più spesso vengono utilizzate per contrastare fenomeni di concorrenza sleale e proteggere il patrimonio informativo delle imprese: database, processi produttivi, elenchi clienti e informazioni riservate costituiscono infatti asset di grande valore. La loro diffusione indebita o il loro utilizzo improprio possono generare conseguenze economiche e reputazionali significative.

Accanto alle indagini tradizionali, stanno assumendo un’importanza crescente anche le digital investigations e le verifiche legate alla sicurezza informatica, rese necessarie dalla crescente digitalizzazione delle attività aziendali.

Uno strumento sempre più strategico

Le investigazioni aziendali sono oggi molto più di una semplice attività di controllo. Rappresentano uno strumento di gestione del rischio che permette alle imprese di affrontare con maggiore consapevolezza problematiche legate a frodi, infedeltà, violazioni della sicurezza e concorrenza sleale.

In un contesto in cui le minacce sono sempre più sofisticate e il patrimonio informativo assume un valore crescente, poter contare su attività investigative professionali significa disporre di elementi concreti per tutelare il business e supportare le decisioni strategiche dell’organizzazione.