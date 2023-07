GF e reality, il no di Berlusconi a influencer e OnlyFans

di Annamaria Postiglione

Il GF continua la sua rivoluzione con le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato, dopo aver bocciato la prima lista di concorrenti presentati da Alfonso Signorini e dalla sua redazione, decide di mettere un ennesimo veto per la nuova edizione del reality show.

Nei programmi Mediaset quest’anno niente Influencer o persone che lavorano su OnlyFans. In base alle prime indiscrezioni, Berlusconi avrebbe già escluso nomi quali: Antonio Razzi, Justine Matera, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Una rivoluzione per il GF che quindi non sembra arrestarsi.

I nuovi reality della rete, quindi, oltre a non avere persone nate dai social e sulla piattaforma di OF, dovranno attenersi a regole rigide come l’evitare il troppo trash, le parolacce e ovviamente le bestemmie. Queste le parole di Berlusconi:

”Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però dei limiti che non vanno superati: Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra.”

L’inizio del GF è atteso per la metà di settembre e, come ormai sappiamo da mesi sarà caratterizzato da un cast misto fatto di vip e persone non famose. Intanto, Alfonso Signorini sembrerebbe aver scelto almeno gli opinionisti di questa nuova edizione: Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Ovviamente non c’è ancora nessuna conferma se non alcune indiscrezioni circolate sul web in questi ultimi giorni.