Oroscopo Paolo Fox Giovedì 13 Luglio 2023: Toro equilibrato

Ariete Questa giornata parla di passione sia per chi è in coppia sia per i single quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro cercate di portare a termine i vostri progetti. Inutile lasciare le cose a metà o incompiute

Toro Avete ritrovato un bell’equilibrio in amore e adesso è il momento di goderselo tutto. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per i lavoratori indipendenti anche se non siete del tutto soddisfatti dei vostri guadagni.

Gemelli La luna vi protegge quindi l’amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro non siate troppo polemici ma cercate di risolvere i problemi. Ce ne sono tanti che vi tormentano come non vi capitava da tempo.

Cancro Questa è una giornata un po’ piatta per l’amore ma non fatevi stravolgere dai dubbi. Sul lavoro mantenete la calma e fate tutto con i vostri tempi. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, ma senza avere fretta o ansia.

Leone Siete un po’ irrequieti in amore ultimamente quindi attenzione alle discussioni. Sul lavoro è un periodo delicato ma riuscirete a superare ogni ostacolo e uscire vincenti.

Vergine Avete voglia di innamorarvi e non solo di storielle passeggere. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro dalla prossima settimana arriveranno cambiamenti importanti.

Bilancia Attenzione a qualche battibecco d’amore che potrebbe rovinarvi l’umore. Meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Qualcuno cercherà di provocarvi. Sul lavoro, continuate con il solito impegno che vi porterà lontano.

Scorpione Siete pieni di impegni e l’amore lo state mettendo un po’ da parte. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma cercate di mantenere la calma.

Sagittario Avete ritrovato la voglia di amare e divertirvi. Sul lavoro è arrivato il momento della rivincita. Dopo tanti sacrifici potete togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Dimostrate di che pasta siete fatti e non avrete rivali.

Capricorno In amore tenete lontani i pensieri negativi perché potrebbero rovinarvi la giornata. Sul lavoro l’impegno è tanto ma siete annoiati dalla situazione in cui vi trovate.

Acquario L’amore procede bene e la luna protegge la sfera dei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee vincenti e anche la voglia di metterle in pratica.