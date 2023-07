Barbara D’Urso, fuori da Mediaset anche i suoi opinionisti

di Annamaria Postiglione

Barbara d’Urso non è la sola che ha visto scadere il suo contratto alla Mediaset senza rinnovo; a quanto pare, in base a Dagospia, a dover abbandonare i salotti di Canale 5 saranno anche tutti gli opinionisti e personaggi che hanno partecipato frequentemente alle trasmissioni della D’Urso. Ovviamente, in base alle voci di corridoio arrivate da Cologno Monzese, ci sarebbero delle eccezioni: a poter rimanere saranno coloro che si sono dimostrati maggiormente ”trasversali”.

L’altra notizia bomba che coinvolge Barbara D’Urso è la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Sempre Dagospia ci fa sapere che gli organizzatori della Kermesse avrebbero già smentito un qualsiasi coinvolgimento della conduttrice per la prossima edizione. Sembrerebbe, infatti, che la D’Urso non sarebbe ”nei piani del direttore artistico”. Infine la d’Urso non sarà neanche nel cast di Ballando con le stelle; notizia confermata dai vertici Rai nel corso della recente presentazione dei palinsesti 2023/2024.

Ma allora l’affezionato pubblico di Barbara d’Urso, dove potrà vederla nella prossima stagione?

Il destino della conduttrice sembrerebbe essere ancora un’incognita. L’unica certezza è che il suo contratto con la Mediaset scadrà a dicembre 2023. E’ possibile che la vedremo nei palinsesti di La7? Anche qui, Urbano Cairo ha fatto sapere che non c’è stato alcun contatto con la D’Urso per lavorare insieme.

Insomma, la ”Barbarella” nazionale non sembra avere molte possibilità per ora eppure, lei stessa attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere nelle ultime ore al suo pubblico più affezionato che ”non finisce qua”. Avrà altri progetti già in cantiere che non può rivelare?