Palinsesti La7 2023-24 nel segno della continuità

di Riccardo Manfredelli

Nel presentarlo questa mattina ai giornalisti, Urbano Cairo ha definito il palinsesto di La7 per la stagione televisiva 2023/24 come improntato sulla continuità. Tuttavia, non mancano le novità: la più importante risponde al nome di Myrta Merlino che, dopo 12 anni, ha deciso di lasciare “l’Aria Che Tira” (al suo posto condurrà David Parenzo) per diventare il nuovo volto del pomeriggio informativo di Canale 5.

All’addio anche Massimo Giletti: al posto di “Non è l’Arena”, da settembre la domenica sera su La7 è prevista una versione estesa di “In Onda” con Luca Telese e Marianna Aprile, preceduti dal nuovo talk di Massimo Gramellini (in arrivo dalla Rai) che raddoppia anche nell’access prime-time del sabato. Non tornerà prima di gennaio 2024 il quiz Lingo – Parole in gioco che non ha ancora un nuovo padrone di casa dopo il “cambio di casacca” di Caterina Balivo, tornata al timone della fascia post-prandiale del servizio pubblico. Tra i nomi sul tavolo, Cairo esclude quelli di Maurizio Lastrico, Roberta Capua e Barbara d’Urso che, chiarisce, “è una professionista di livello. Ma non abbiamo mai avuto contatti”.

Confermato nella sua interezza il daytime fortemente identitario di La7 e i programmi di prima serata: Atlantide, Eden, Propaganda Live, OttoeMezzo, DiMartedì e Piazza Pulita. In produzione la seconda stagione di “Una Giornata Particolare”, l’approfondimento firmato da Aldo Cazzullo che guadagna due puntate in più (da sei a otto) rispetto al primo ciclo di episodi.