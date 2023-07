Tale e Quale Show 2023, il cast

di Riccardo Manfredelli

Il 22 settembre 2023 in prima serata su Raiuno prenderà il via la tredicesima edizione di “Tale e Quale Show”. Questa mattina, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore Carlo Conti ne ha svelato il cast.

Si parte dall’ex diva del Bagaglino e protagonista di uno dei casi di gossip più discussi degli ultimi anni, il “Mark Caltagirone gate”, Pamela Prati. Si metterà alla prova con le imitazioni di star della musica nazionale ed internazionale anche l’attore Alex Belli, tra i protagonisti della soap-opera Mediaset “CentoVetrine” ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ha varcato la porta rossa, dopo una lunga carriera da conduttrice anche Maria Teresa Ruta.

La quota “parenti di…” è rappresentata quest’anno da Ginevra Lamborghini, che condivide con la ben più nota sorella Elettra, velleità canterine. Dall’Isola dei Famosi a “Tale e Quale Show”, Cristina Scuccia avrà finalmente modo di rimettersi in gioco da performer, dopo che nel 2014 (quando ancora indossava gli abiti monacali) ha vinto la seconda edizione di “The Voice of Italy”. Non mancano i cantanti di “professione”: da Gaudiano (vincitore del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte nel 2021), Lorenzo Licitra (primo classificato ad X Factor 2017 davanti ai più blasonati Maneskin), e Scialpi, a Jasmine Rotolo e Ilaria Mongiovì, tra le turniste dell’ultimo allestimento di Notre Dame de Paris.

Confermati anche i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Inamovibile la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.