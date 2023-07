Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 12 Luglio 2023: Vergine frenetico

È Venere a darti una spinta in tutto. L’amore è più sereno e sono possibili positivi cambiamenti.

Tutte le storie d’amore che nascono in questo periodo vacillano, soprattutto se sono clandestine.

Per i nati del segno che hanno progetti importanti sarà possibile subire qualche piccolo ritardo.

Non è il caso di fare il classico passo più lungo della gamba: Mercurio nel segno porta a una revisione dei conti.

Cerca di fare un programma per le prossime settimane. È un periodo frenetico ma utile.

Le questioni d’amore assumono un ruolo importante. Oggi cerca di evitare malintesi in famiglia.

Mercurio è in aspetto valido, oggi sei entusiasta e pieno di voglia di fare: novità.

Acquario

Le passioni che nascono in questo momento sono a tempo determinato: come spesso accade al tuo segno, non vuoi avere vincoli.