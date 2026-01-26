Recupero della Chiesa della SS Annunziata di Costa

di Pasquale Corvino

Dopo oltre quattro decenni dai danni provocati dal sisma del 1980, la chiesa si prepara a tornare al centro della vita religiosa e culturale del territorio.

Il progetto di recupero dell’edificio di culto, situato nella frazione Costa, potrà contare su un finanziamento pari a 1 milione e 400mila euro, stanziato dal MIC e inserito nella programmazione triennale dedicata al recupero e alla conservazione dei beni culturali.

Le risorse consentiranno di avviare un intervento atteso da anni, che punta non solo al restauro architettonico della chiesa, ma anche alla messa in sicurezza dell’area circostante, con ricadute positive sulla viabilità e sulla piena fruibilità del sito.

Il progetto prevede opere di conservazione e consolidamento strutturale, il rifacimento della copertura, la ricostruzione delle capriate e la pulizia delle superfici lapidee, con l’obiettivo di restituire all’edificio stabilità e decoro.

In provincia di Salerno sono soltanto due i siti individuati dal Ministero come destinatari dei fondi previsti: oltre alla chiesa di Costa, rientra nel programma anche il Parco Archeologico di Velia.

Il coordinamento degli interventi sarà affidato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Culturali di Salerno e Avellino, che seguirà le diverse fasi del recupero nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico.

L’intervento rappresenta un passaggio significativo per la comunità locale, chiamata a riappropriarsi di un luogo simbolo della propria identità e della propria storia.