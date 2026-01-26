Il corto “Marianna” debutta in Germania in concorso ad Amburgo
Il film di Luigi Di Domenico debutta in Germania ed è l’unico titolo italiano selezionato al Danger Zone Independent Film Festival.
Il cortometraggio “Marianna”, di Luigi Di Domenico, verrà presentato per la prima volta in Germania il primo febbraio alle ore 13:00 al B-Movie kino di Amburgo e sarà l’unico film italiano in gara al Danger Zone Independent Film Festival a competere per l’Ufo Award.
Marianna è un cortometraggio prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dal Comune di Pellezzano e dal Comune di Padula, che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle derive grottesche di un mondo che antepone il profitto alla salute e all’ambiente. La storia viene narrata con voluta crudezza, per rendere giustizia al dramma vissuto da famiglie e operai, costretti a lottare spesso contro istituzioni inadempienti.
Il film affronta con un linguaggio diretto e volutamente crudo le contraddizioni di un sistema che spesso antepone il profitto alla tutela della salute e dell’ambiente, restituendo uno sguardo intenso sulle conseguenze sociali e umane di tali dinamiche. Al centro della narrazione, il vissuto di famiglie e lavoratori costretti a confrontarsi con situazioni di abbandono e mancanza di risposte istituzionali.
L’opera si concentra in particolare su tre temi chiave: l’eco-ansia che attraversa le nuove generazioni, il valore della partecipazione civica e della denuncia, e il ruolo dell’arte come strumento capace di dare voce ai drammi sociali e stimolare consapevolezza.
Il festival di Amburgo è dedicato al cinema indipendente e underground e propone opere non convenzionali, sperimentali o difficilmente classificabili, capaci di provocare riflessioni e suscitare emozioni intense. L’edizione 2026 prevede proiezioni pubbliche il 31 gennaio e il 1° febbraio, confermandosi come uno spazio di visibilità per autori e produzioni fuori dai circuiti tradizionali.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Nocera Superiore, fondi per arricchire la biblioteca comunale