Nocera Superiore, fondi per arricchire la biblioteca comunale

di Pasquale Corvino

Nuove risorse a sostegno della cultura arrivano a Nocera Superiore. La biblioteca comunale è stata infatti inserita tra i beneficiari di una misura nazionale promossa dal sindaco, finalizzata al rafforzamento delle biblioteche attraverso contributi per l’acquisto di libri.

Il finanziamento, pari a 12.669,58 euro, consentirà di ampliare e aggiornare il patrimonio librario della struttura, con l’acquisizione di novità editoriali, opere di narrativa, saggistica, testi dedicati ai più giovani e materiali utili allo sviluppo di collezioni anche in formato digitale.

L’obiettivo dell’intervento è quello di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze dei lettori e di potenziare i servizi culturali offerti alla comunità, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità.

Le nuove risorse permetteranno inoltre di orientare gli acquisti verso ambiti ritenuti strategici, come la ricerca storico-archeologica, l’innovazione tecnologica e le nuove forme di conoscenza, rafforzando l’offerta culturale complessiva della biblioteca.

È prevista anche l’attivazione di un servizio di prestito librario digitalizzato, che garantirà continuità nell’accesso alla lettura e allo studio durante la fase di riorganizzazione e ammodernamento della struttura comunale.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della cultura come strumento di crescita individuale e collettiva, con l’intento di rendere la biblioteca un luogo sempre più vivo, aperto e in dialogo con il territorio.