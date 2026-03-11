“I 5 ELEMENTI”: al Teatro Pasolini di Salerno il concerto inaugurale della stagione AFI FALAUT ETS 2026

di Marisa Fava

Il Teatro Pasolini di Salerno, affacciato sul suggestivo Lungomare Trieste, ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 18.30 il concerto inaugurale della stagione artistica 2026 dell’Associazione AFI FALAUT ETS, intitolato “I 5 ELEMENTI”. Questo evento segna l’inizio di una nuova programmazione con un progetto musicale originale che fonde la tradizione classica con sonorità contemporanee, in un’esperienza sonora accessibile e suggestiva per ogni tipo di pubblico.

Il concerto vedrà la partecipazione del violinista Alessandro Quarta, definito il “rocker della musica classica”, e del pianista Giuseppe Magagnino, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta da Cristian Lombardi. Quarta, noto per le sue collaborazioni internazionali e per il suo lavoro con artisti come Roberto Bolle e Disney, ha creato un’opera che esplora i 5 elementi naturali attraverso la musica: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere. Ogni elemento è rappresentato da una composizione musicale che esplora la sua essenza e la sua energia, trasformando l’opera in un “urlo musicale” di forte impatto emotivo.

Il direttore d’orchestra Cristian Lombardi guiderà l’ensemble in un concerto che promette di essere una riflessione sonora sulla responsabilità umana verso la natura e i suoi elementi. Il programma di questa stagione si estende da marzo a dicembre, con numerosi eventi che spaziano dal solismo pianistico alle grandi formazioni orchestrali, in una fusione di tradizione e innovazione.

Programma della stagione 2026:

16.03.2026 – Teatro Pasolini: Concerto “I 5 Elementi”

26.03.2026 – Palazzo Sant’Agostino: Duo Vietti/Barboro (Violoncello-pianoforte)

16.04.2026 – Palazzo Sant’Agostino: Pier Luigi Camicia (Pianoforte)

08.05.2026 – Museo Frac Baronissi: Maria Sbeglia e Umberto Zamuner (pianoforte a 4 mani)

21.05.2026 – Sala della Pinacoteca di Salerno: Miki Lubrano Lavadera (Pianoforte)

06.06.2026 – Castello Macchiaroli di Teggiano: I solisti dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo

11.06.2026 – Villa Wenner di Pellezzano: Roberto Fabbri (chitarra)

18.07.2026 – Villa comunale Vietri sul mare: Orchestra di flauti – Direttore Vincenzo Santoriello

03.08.2026 – Concerto Roscigno Vecchia: Orchestra di flauti – Direttore Paolo Totti

01.10.2026 – Aula Consiliare del Comune di Baronissi: Premio alla Carriera

16.10.2026 – Villa Wenner di Pellezzano: Duo Mattia Pelosi (tenore) Francesca Addario (pianoforte)

05.11.2026 – Palazzo Sant’Agostino: Salvatore Lombardi, Bruno Canino

26.11.2026 – Palazzo Sant’Agostino: “Verdi vs Pavarotti” con Massimo Testa, Nadia Testa, Francesco Ciotola

10.12.2026 – Sala della Pinacoteca di Salerno: Salvatore Lombardi, Anna Malesci (flauto e pianoforte)

Ingresso libero, per rendere la grande musica accessibile a tutti e favorire la partecipazione della comunità a un’esperienza artistica di alto profilo.