Accademia Kronos Salerno, al via l’operazione antibracconaggio “Lasciami Volare”

di Marisa Fava

Prende il via in provincia di Salerno l’operazione antibracconaggio “Lasciami Volare”, promossa dall’Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno. L’iniziativa, che durerà circa due mesi, vedrà impegnate le Guardie Giurate Venatorie dell’associazione in una vasta attività di controllo e repressione dei fenomeni di bracconaggio sul territorio.

L’operazione interesserà l’intera provincia, con particolare attenzione alle aree naturali montane, collinari e alle zone umide, luoghi particolarmente sensibili durante il periodo di ripasso di numerose specie selvatiche. Tra queste figurano soprattutto Anatidi e Trampolieri, spesso vittime di attività illecite che mettono a rischio l’equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza di specie protette.

Controlli sul territorio contro il bracconaggio

Sebbene la caccia regolamentata dalla legge sia ormai chiusa, il fenomeno del bracconaggio continua purtroppo a rappresentare una minaccia concreta per la fauna selvatica. Ogni anno, infatti, vengono abbattuti illegalmente centinaia di esemplari di uccelli, compresi animali particolarmente protetti e, in alcuni casi, a rischio di estinzione.

L’obiettivo dell’operazione “Lasciami Volare” è proprio quello di contrastare queste attività illegali, attraverso controlli capillari e un’azione di vigilanza ambientale mirata, svolta anche con il possibile supporto delle Forze dell’Ordine.

Il commento del presidente Alfonso De Bartolomeis

A spiegare il senso dell’iniziativa è il presidente dell’Accademia Kronos Salerno, A.D.B. , che sottolinea il doppio binario su cui si muoverà il progetto:

“Congiuntamente alle attività di repressione per le quali ci avvarremo, se necessario, anche dell’ausilio delle Forze dell’Ordine, condurremo anche una opportuna quanto significativa campagna informativa e di sensibilizzazione per la quale tutto è già stato programmato”.

Droni, monitoraggio e raccolta segnalazioni

Nel corso dell’operazione sarà previsto il controllo di vaste porzioni del territorio provinciale anche grazie all’impiego di personale specializzato nell’utilizzo di droni. Accanto alle attività di vigilanza, l’associazione metterà in campo anche strumenti tecnologici per il monitoraggio, il censimento delle specie animali e la raccolta di segnalazioni.

Le attività avranno inoltre una funzione didattica e di archiviazione storica, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del patrimonio faunistico locale e sensibilizzare cittadini e comunità sull’importanza della tutela ambientale.

L’operazione “Lasciami Volare” si inserisce così in un più ampio percorso di difesa della biodiversità e di contrasto a ogni forma di illegalità che minaccia gli equilibri naturali del territorio salernitano.