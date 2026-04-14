Giustizia, avvocati penalisti in sciopero a Salerno: stop per 8 giorni
Astensione dalle attività giudiziarie per denunciare ritardi nei pagamenti, disservizi e criticità organizzative.
Avvocati penalisti in sciopero da oggi, martedì 14 aprile 2026, con un’astensione dalle attività giudiziarie che durerà otto giorni, fino al 22 aprile.
La protesta, come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, nasce per denunciare una serie di criticità che da tempo interessano la categoria e il funzionamento del sistema giudiziario.
I motivi della protesta
Tra le principali problematiche segnalate dagli avvocati penalisti vi sono i ritardi nei decreti di liquidazione, che in alcuni casi arrivano anche dopo due anni, creando difficoltà economiche e organizzative per i professionisti.
A questi si aggiungono altre criticità legate alla gestione delle udienze, tra cui gli orari delle udienze collegiali e predibattimentali e i rinvii disposti d’ufficio, spesso comunicati da un giorno all’altro.
La situazione del Tribunale di Sorveglianza
Tra i nodi evidenziati rientra anche la situazione del Tribunale di Sorveglianza, considerata particolarmente complessa e bisognosa di interventi urgenti per garantire maggiore efficienza.
Otto giorni di astensione
Lo sciopero è stato deliberato al termine dell’assemblea straordinaria dello scorso mese di marzo dalla Camera Penale di Salerno, presieduta dall’avvocato Michele Sarno.
L’astensione rappresenta una forma di protesta per richiamare l’attenzione sulle difficoltà del settore e sollecitare soluzioni concrete da parte delle istituzioni.
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