Salerno, sit-in degli studenti del Liceo Tasso: protesta per la settimana dello studente

di Marisa Fava

Mattinata di protesta a Salerno, dove un gruppo di studenti del Liceo Classico “Torquato Tasso” ha organizzato un sit-in davanti all’ingresso dell’istituto, in piazza San Francesco. Il presidio si è svolto nella giornata di lunedì 23 febbraio.

La mobilitazione, secondo quanto riferito, sarebbe stata autorizzata dalla Questura e nasce dal dissenso degli alunni rispetto alla decisione della dirigenza e dei docenti di non concedere la settimana dello studente, iniziativa tradizionalmente dedicata ad attività organizzate dagli stessi ragazzi.

Le ragioni della protesta

Al centro della contestazione c’è il mancato via libera all’iniziativa, che gli studenti ritengono un momento importante di confronto e partecipazione all’interno della comunità scolastica. Il sit-in è stato organizzato per chiedere un ripensamento e l’apertura di un dialogo con l’istituto.

Attesa per un confronto con la scuola

Al momento non risultano criticità di ordine pubblico. Resta ora da capire se nei prossimi giorni verrà avviato un confronto tra rappresentanti degli studenti e dirigenza scolastica per chiarire le motivazioni della decisione e valutare eventuali soluzioni alternative.