Baronissi, vandalizzata la casetta del book crossing: la condanna del Comune

di Marisa Fava

Atto vandalico a Baronissi ai danni della casetta del book crossing, lo spazio dedicato allo scambio libero di libri nato per promuovere cultura, condivisione e partecipazione. A intervenire è l’Amministrazione Comunale, che ha espresso una netta condanna per quanto accaduto.

“Colpire un presidio culturale significa colpire l’intera città”, è il messaggio dell’ente, che definisce il gesto incivile e privo di rispetto verso chi contribuisce ogni giorno a costruire una comunità viva e solidale.

Verifiche sulle immagini e responsabilità

Il Comune ha fatto sapere che sono già in corso verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Le immagini registrate verranno analizzate per risalire all’identità dei responsabili.

L’Amministrazione annuncia inoltre la volontà di procedere senza esitazioni: chi ha compiuto l’atto sarà chiamato a risarcire integralmente i danni e verrà denunciato alle autorità competenti.

“Nessuna tolleranza per il vandalismo”

Nel comunicato, l’ente ribadisce che non sarà tollerata alcuna forma di vandalismo e richiama al valore della tutela degli spazi pubblici come difesa del bene comune. “Baronissi non si lascia intimidire da comportamenti meschini: continueremo a investire nella cultura, nella legalità e nel rispetto delle regole”, conclude l’Amministrazione.