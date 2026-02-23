Salerno, lavori in centro: sospensione idrica il 26 febbraio
Disagi nel centro cittadino per lavori programmati. L’avviso di Salerno Sistemi sulla possibile torbidità dell’acqua alla riattivazione.
Disagi in arrivo per alcune famiglie residenti nel centro di Salerno. Per consentire un intervento di manutenzione alla rete idrica in via Francesco Conforti, è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua nella giornata di giovedì 26 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Le strade interessate
Lo stop al servizio riguarderà le seguenti vie e traverse limitrofe:
- Via Francesco Conforti
- Via Giovanni Cuomo
- Via Fieravecchia
- Vicolo San Bonaventura
L’avviso di Salerno Sistemi
La società Salerno Sistemi informa che, nella fase di ripristino del servizio, pur restando garantiti i requisiti di potabilità, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida o opalescente.
Il fenomeno, viene precisato, è superabile lasciando scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo. La società assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi per l’utenza coinvolta.
