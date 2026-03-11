Ruota dell’auto bucata, era una truffa per derubarlo

di Marisa Fava

Una truffa ai danni di un anziano si è consumata a Castel San Giorgio, nei giorni scorsi, all’interno dell’area parcheggio di un supermercato in via Lombardi. La vittima, un pensionato, era uscito dal market quando ha notato che una delle ruote della sua auto era bucata. Deciso a sostituirla, ha aperto il portabagagli, ma mentre era distratto, un truffatore ha approfittato della situazione, aprendo lo sportello della macchina e rubando il borsello contenente il cellulare, i documenti, il portafoglio e le carte della vittima.

Secondo quanto raccontato dal figlio della vittima sui social, l’uomo si è accorto del furto solo successivamente. Questo episodio non è un caso isolato, infatti, altre persone nella zona hanno segnalato simili raggiri. La truffa, nota come “truffa della gomma bucata”, si svolge in due modalità: la prima, come accaduto a Castel San Giorgio, prevede il furto mentre la vittima è distratta dalla gomma bucata; la seconda modalità consiste nell’avvicinarsi alla vittima, avvisandola del problema, per poi rubare ciò che si trova all’interno dell’auto mentre viene aiutata a cambiare la ruota.