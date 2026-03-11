Stagione balneare 2026, Cetara si conferma in Campania per il mare più pulito

di Marisa Fava

Anche per la stagione balneare 2026, Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti.

«Le acque di balneazione del nostro territorio sono risultate ancora una volta di qualità eccellente a conferma che il solco tracciato già da diversi anni è quello giusto» – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco F. D. M. Cetara, con la sua forza identitaria, trae linfa economica proprio dal mare, per questo intende tutelarlo, poiché è un’opportunità di crescita e sviluppo anche per le generazioni future. Ma senza un’eccellente qualità del mare, ciò non sarebbe possibile.

«Per questo, da oltre due anni, abbiamo varato un nuovo sistema di depurazione collegato direttamente all’impianto di Salerno con una condotta sottomarina che ci garantisce un’assoluta pulizia delle acque» – ha continuato il Sindaco. A queste si uniscono altre importanti iniziative, promosse prima dal FLAG e ora dal GAL Approdo di Ulisse, attraverso l’impiego di un futuristico spazzamare e l’impiego di risorse economiche a sostegno della pesca. La valorizzazione dei prodotti tipici locali, come la Colatura di Alici di Cetara, recentemente insignita del marchio Dop, è partita proprio dalla tutela del mare.

In quest’ottica si inseriscono numerose iniziative, tra cui la realizzazione di un mercato ittico, che supporta i piccoli pescatori, e il recente sostegno alla piccola pesca costiera con la sostituzione delle reti da pesca, realizzate con maglie più grandi, utili a evitare catture indesiderate. Queste politiche sono fondamentali per consolidare il settore nel futuro, attraverso la transizione ecologica, economica e culturale.

«Già nei mesi scorsi, un importante studio dell’Arpac ha evidenziato l’eccellente qualità del mare di Cetara, con fondali ricchi di biodiversità, tra cui briozoi, alghe corallinacee e praterie di posidonia oceanica» – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente M.M. «La qualità eccellente delle nostre acque non è solo un dato tecnico, ma un segnale concreto della cura che dedichiamo al nostro territorio».

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a continuare a vivere e rispettare il mare, adottando comportamenti sostenibili affinché questo patrimonio naturale possa essere preservato per le future generazioni.