SuperEnalotto, annunciata l’estrazione speciale del 4 aprile: ecco come funziona l’iniziativa

di Redazione ZON

Il SuperEnalotto annuncia una nuova iniziativa speciale che arricchisce il calendario del gioco con un appuntamento dedicato ai giocatori. Sabato 4 aprile 2026, in occasione del concorso n.55, è prevista una SuperEstrazione che metterà in palio 200 premi garantiti da 20.000 euro ciascuno, per un montepremi complessivo pari a 4 milioni di euro.

Si tratta di un evento straordinario pensato per offrire ulteriori opportunità di vincita, affiancando alla tradizionale estrazione del SuperEnalotto una distribuzione dedicata di premi riservata a chi partecipa all’iniziativa. La raccolta delle giocate utili per prendere parte alla SuperEstrazione è iniziata martedì 10 marzo 2026 e proseguirà fino al giorno dell’estrazione.

Come funziona l’iniziativa SuperEnalotto

La partecipazione alla SuperEstrazione è semplice e avviene automaticamente con la giocata. Tutti i giocatori che effettuano una giocata SuperEnalotto con opzione SuperStar valida per il concorso del 4 aprile entrano nel meccanismo dell’iniziativa.

A ogni giocata viene associato un codice univoco, che partecipa all’estrazione dei premi garantiti previsti per l’evento. Tra tutti i codici validi verranno estratti 200 codici vincenti, ciascuno dei quali corrisponderà a un premio da 20.000 euro.

La partecipazione non richiede operazioni aggiuntive: è sufficiente effettuare la giocata valida per il concorso speciale con l’opzione SuperStar per entrare automaticamente nell’estrazione dedicata ai premi dell’iniziativa.

Il periodo per partecipare all’estrazione speciale

Il periodo utile per prendere parte alla SuperEstrazione è iniziato il 10 marzo 2026 e resterà attivo fino alle ore 19:30 di sabato 4 aprile, termine ultimo per effettuare le giocate valide per il concorso n.55.

Durante queste settimane tutte le giocate SuperEnalotto con opzione SuperStar consentono di partecipare automaticamente all’estrazione dei premi dedicati all’iniziativa.

Dove giocare al SuperEnalotto

I giocatori possono partecipare alla SuperEstrazione utilizzando le diverse modalità di gioco disponibili:

nei punti vendita Sisal , presenti su tutto il territorio nazionale;

, presenti su tutto il territorio nazionale; online , tramite i siti autorizzati;

, tramite i siti autorizzati; tramite app, utilizzando i rivenditori digitali abilitati.

Sono valide tutte le principali modalità di giocata SuperEnalotto con opzione SuperStar, comprese le giocate rapide e le altre opzioni disponibili nei punti vendita e sulle piattaforme digitali.

Dove verificare la vincita

Al termine dell’estrazione del 4 aprile, i 200 codici vincenti della SuperEstrazione saranno pubblicati attraverso i canali ufficiali dedicati alla verifica delle vincite. I giocatori potranno consultarli online nelle sezioni dedicate alle vincite oppure tramite i servizi informativi disponibili nei punti vendita autorizzati.

L’iniziativa rappresenta un appuntamento speciale nel panorama del SuperEnalotto, con un’estrazione dedicata e diversi premi garantiti, pensati per dare ai giocatori ulteriori possibilità di vincita.