Pontecagnano Faiano, truffa a un’anziana: arrestato un uomo in flagranza

di Marisa Fava

I carabinieri della Compagnia di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali G.E., con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente in zona.

Secondo quanto ricostruito nel corso dell’intervento, l’indagato avrebbe avviato i contatti con la vittima attraverso una telefonata, presentandosi come un presunto consulente bancario. Con un racconto costruito ad arte, l’avrebbe convinta della necessità di “mettere al sicuro” i risparmi e gli investimenti, ottenendo così il trasferimento di denaro su un conto corrente diverso da quello abituale.

Non solo. La donna sarebbe stata invitata anche a consegnare oggetti preziosi a un sedicente “avvocato” che, a breve, si sarebbe presentato presso la sua abitazione. A rafforzare la pressione, la vittima sarebbe stata poi contattata da un presunto maresciallo dei carabinieri, che la avrebbe spinta a seguire le istruzioni già ricevute.

Insospettita dal contenuto delle richieste, l’anziana ha allertato il numero di emergenza. I veri militari sono intervenuti rapidamente, raggiungendo l’abitazione e sorprendendo l’uomo sul posto, procedendo così all’arresto in flagranza.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti e per ricostruire nel dettaglio l’intera dinamica dei contatti e delle operazioni richieste alla vittima.