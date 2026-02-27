Trenitalia, stop treni sulla Battipaglia–Potenza–Taranto
Dal 1° marzo al 30 giugno 2026 modifiche Trenitalia sulla linea Battipaglia–Potenza–Taranto: Frecciarossa limitati, Intercity cancellati e bus sostitutivi
Le modifiche Trenitalia Battipaglia Potenza Taranto entreranno in vigore dal 1° marzo al 30 giugno 2026. I provvedimenti si rendono necessari per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea.
Frecciarossa limitati a Salerno
Durante il periodo di intervento, la coppia di Frecciarossa Torino/Milano–Salerno–Taranto sarà limitata alla stazione di Salerno.
Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il 28 febbraio.
Attivi i servizi FrecciaLink
Sulla tratta Salerno–Potenza–Matera saranno attivati collegamenti FrecciaLink acquistabili esclusivamente in combinazione con Frecciarossa.
Tra i principali servizi:
- LK114 Matera–Salerno (in connessione con FR 9588 e FR 9583)
- LK015 Salerno–Matera (giornaliero, con alcune eccezioni)
- LK115 Salerno–Matera (attivo fino al 1° marzo)
Intercity cancellati e sostituiti con bus
I treni Intercity 700 e 701 della relazione Roma Termini–Potenza–Taranto saranno cancellati e sostituiti con bus tra Battipaglia e Taranto.
Gli Intercity 702 e 707 saranno invece sostituiti con bus nella tratta Napoli Centrale–Taranto.
Servizi regionali su gomma
Anche i collegamenti regionali sulle direttrici Potenza–Battipaglia e Potenza–Taranto saranno effettuati con bus.
Dal 28 febbraio al 30 giugno saranno inoltre attivate due corse bus giornaliere tra Metaponto e Salerno in corrispondenza dei treni FR 9514 e FR 9547.
Informazioni per i viaggiatori
I canali di acquisto sono aggiornati. L’orario dei bus può variare in base al traffico stradale.
Si invitano i viaggiatori a consultare i canali ufficiali Trenitalia, la sezione Infomobilità sul sito www.trenitalia.com, l’App ufficiale e il call center gratuito 800 89 20 21.
Pontecagnano Faiano, truffa a un’anziana: arrestato un uomo in flagranza