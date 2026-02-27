Trenitalia, stop treni sulla Battipaglia–Potenza–Taranto

di Pasquale Corvino

Le modifiche Trenitalia Battipaglia Potenza Taranto entreranno in vigore dal 1° marzo al 30 giugno 2026. I provvedimenti si rendono necessari per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea.

Frecciarossa limitati a Salerno

Durante il periodo di intervento, la coppia di Frecciarossa Torino/Milano–Salerno–Taranto sarà limitata alla stazione di Salerno.

Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il 28 febbraio.

Attivi i servizi FrecciaLink

Sulla tratta Salerno–Potenza–Matera saranno attivati collegamenti FrecciaLink acquistabili esclusivamente in combinazione con Frecciarossa.

Tra i principali servizi:

LK114 Matera–Salerno (in connessione con FR 9588 e FR 9583)

LK015 Salerno–Matera (giornaliero, con alcune eccezioni)

LK115 Salerno–Matera (attivo fino al 1° marzo)

Intercity cancellati e sostituiti con bus

I treni Intercity 700 e 701 della relazione Roma Termini–Potenza–Taranto saranno cancellati e sostituiti con bus tra Battipaglia e Taranto.

Gli Intercity 702 e 707 saranno invece sostituiti con bus nella tratta Napoli Centrale–Taranto.

Servizi regionali su gomma

Anche i collegamenti regionali sulle direttrici Potenza–Battipaglia e Potenza–Taranto saranno effettuati con bus.

Dal 28 febbraio al 30 giugno saranno inoltre attivate due corse bus giornaliere tra Metaponto e Salerno in corrispondenza dei treni FR 9514 e FR 9547.

Informazioni per i viaggiatori

I canali di acquisto sono aggiornati. L’orario dei bus può variare in base al traffico stradale.

Si invitano i viaggiatori a consultare i canali ufficiali Trenitalia, la sezione Infomobilità sul sito www.trenitalia.com, l’App ufficiale e il call center gratuito 800 89 20 21.