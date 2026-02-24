Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutivi
Manutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026. Limitazioni e servizi su gomma: come informarsi.
Cosa cambia per i collegamenti
Nel periodo dei lavori, diversi collegamenti subiranno limitazioni di percorso e rimodulazioni. Le modifiche interessano in particolare alcune relazioni che servono l’asse Campania–Basilicata, con effetti anche su tratte a lunga percorrenza che transitano nell’area.
Bus sostitutivi e informazioni utili
Per garantire la continuità del servizio sono previste corse con bus nelle tratte interessate dall’interruzione. Si consiglia di controllare con attenzione orari, fermate e tempi di percorrenza prima di mettersi in viaggio.
Gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia, in biglietteria e tramite assistenza clienti.
- Info lavori e variazioni: sezione “Lavori programmati” su Trenitalia
Nota: gli orari e le soluzioni di viaggio possono variare in base al giorno e alla relazione scelta. Verifica sempre la tratta specifica prima della partenza.
