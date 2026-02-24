24 Febbraio 2026 - 11:34

Salerno, lavori in tangenziale: traffico paralizzato in entrambe le direzioni

Cantieri attivi e carreggiata ridotta: lunghe code sia verso Nord che verso Sud.

Mattinata complicata per gli automobilisti della zona Salerno. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, la tangenziale cittadina è stata interessata da pesanti rallentamenti a causa dei cantieri attivi lungo il tracciato.

Restringimenti e lunghe code

I lavori in corso hanno comportato un restringimento della carreggiata, rendendo inevitabile la formazione di lunghe code di veicoli. Il traffico è risultato fortemente congestionato sia in direzione Sud sia verso Nord.

Ripercussioni sulla viabilità cittadina

I rallentamenti sulla tangenziale hanno avuto effetti anche sulle arterie secondarie e sulle strade di collegamento con il centro cittadino, aggravando ulteriormente la circolazione nelle ore di punta.

Disagi segnalati soprattutto nelle prime ore del mattino, con tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi rispetto alla norma.