24 Febbraio 2026 - 11:34
Salerno, lavori in tangenziale: traffico paralizzato in entrambe le direzioni
Cantieri attivi e carreggiata ridotta: lunghe code sia verso Nord che verso Sud.
Restringimenti e lunghe code
I lavori in corso hanno comportato un restringimento della carreggiata, rendendo inevitabile la formazione di lunghe code di veicoli. Il traffico è risultato fortemente congestionato sia in direzione Sud sia verso Nord.
Ripercussioni sulla viabilità cittadina
I rallentamenti sulla tangenziale hanno avuto effetti anche sulle arterie secondarie e sulle strade di collegamento con il centro cittadino, aggravando ulteriormente la circolazione nelle ore di punta.
Disagi segnalati soprattutto nelle prime ore del mattino, con tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi rispetto alla norma.