Salerno, scontro nella zona industriale: rallentamenti pesanti e coda fino alla tangenziale Sud

di Marisa Fava

Mattinata difficile per la circolazione nella zona industriale di Salerno, dove un incidente stradale ha mandato in sofferenza uno dei punti più trafficati nelle ore di punta.

Il sinistro è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra via Terre Risaie e via Wenner, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale: rallentamenti, file e manovre a passo d’uomo hanno interessato l’area fin dalle prime ore.

Ripercussioni anche sulla tangenziale

Le conseguenze si sono estese rapidamente oltre la zona dell’impatto. Segnalate infatti code e congestione anche lungo la tangenziale cittadina, in particolare in direzione Sud, dove il traffico risulta appesantito per chi deve raggiungere l’uscita Aversana.

Si consiglia, dove possibile, di valutare percorsi alternativi e di mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi fino al completo ritorno alla normalità.