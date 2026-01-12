Le stelle di oggi 12 Gennaio 2026: l’oroscopo di Branko segno per segno
Le stelle tornano protagoniste anche oggi con le previsioni di Branko. Tra amore, lavoro e vita quotidiana, il cielo della giornata offre indicazioni utili per orientare scelte e decisioni. Ecco l’oroscopo completo, segno per segno, con le tendenze astrologiche di oggi.
♈ Ariete
Giornata dinamica e ricca di iniziative. Buone energie sul lavoro, ma attenzione alle reazioni impulsive. In amore serve più ascolto.
♉ Toro
Le stelle invitano alla calma. Questioni pratiche da gestire con pazienza. In amore torna il bisogno di stabilità e certezze.
♊ Gemelli
Comunicazione favorita. Ottimo momento per chiarimenti, telefonate e nuovi contatti. In amore dialogo costruttivo.
♋ Cancro
Emotività intensa. Segui l’istinto ma non chiuderti. In amore conta la sincerità, sul lavoro evita tensioni inutili.
♌ Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e guidare gli altri. In amore passione, ma occhio all’orgoglio.
♍ Vergine
Serve ordine, soprattutto mentale. Sul lavoro sistema ciò che è rimasto in sospeso. In amore evita critiche superflue.
♎ Bilancia
Equilibrio ritrovato. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore giornata serena.
♏ Scorpione
Giornata intensa e profonda. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore forte attrazione, ma attenzione alle parole.
♐ Sagittario
Voglia di cambiamento. Buon momento per guardare avanti e progettare. In amore evita promesse affrettate.
♑ Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore apriti di più al dialogo.
♒ Acquario
Creatività in primo piano. Idee originali e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.
♓ Pesci
Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono l’intuito e i rapporti sinceri. Meglio non forzare i tempi.