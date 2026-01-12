12 Gennaio 2026 - 10:16

Le stelle di oggi 12 Gennaio 2026: l’oroscopo di Branko segno per segno

Le stelle tornano protagoniste anche oggi con le previsioni di Branko. Tra amore, lavoro e vita quotidiana, il cielo della giornata offre indicazioni utili per orientare scelte e decisioni. Ecco l’oroscopo completo, segno per segno, con le tendenze astrologiche di oggi.

Ariete
Giornata dinamica e ricca di iniziative. Buone energie sul lavoro, ma attenzione alle reazioni impulsive. In amore serve più ascolto.

Toro
Le stelle invitano alla calma. Questioni pratiche da gestire con pazienza. In amore torna il bisogno di stabilità e certezze.

Gemelli
Comunicazione favorita. Ottimo momento per chiarimenti, telefonate e nuovi contatti. In amore dialogo costruttivo.

Cancro
Emotività intensa. Segui l’istinto ma non chiuderti. In amore conta la sincerità, sul lavoro evita tensioni inutili.

Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e guidare gli altri. In amore passione, ma occhio all’orgoglio.

Vergine
Serve ordine, soprattutto mentale. Sul lavoro sistema ciò che è rimasto in sospeso. In amore evita critiche superflue.

Bilancia
Equilibrio ritrovato. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore giornata serena.

Scorpione
Giornata intensa e profonda. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore forte attrazione, ma attenzione alle parole.

Sagittario
Voglia di cambiamento. Buon momento per guardare avanti e progettare. In amore evita promesse affrettate.

Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore apriti di più al dialogo.

Acquario
Creatività in primo piano. Idee originali e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.

Pesci
Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono l’intuito e i rapporti sinceri. Meglio non forzare i tempi.