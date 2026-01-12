12 Gennaio 2026 - 09:54

Oroscopo di oggi 12 Gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno

Le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Le stelle accompagnano anche oggi le scelte quotidiane di amore, lavoro e vita personale. L’oroscopo di Paolo Fox offre uno sguardo chiaro sulle energie della giornata, tra conferme, cambiamenti e nuove opportunità. Ecco tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Hai voglia di fare e di chiarire, ma evita discussioni inutili. In amore serve più pazienza.

Toro
Le stelle favoriscono la stabilità. Buon momento per lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di certezze e sicurezza.

Gemelli
Comunicazione protagonista. Ottime occasioni per chiarimenti e nuovi contatti. Attenzione a non promettere troppo.

Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto ma resta concreto, soprattutto sul lavoro. In amore hai bisogno di conferme.

Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti progetti. Amore passionale, ma evita gelosie.

Vergine
Serve ordine mentale. Troppe cose insieme rischiano di stressarti. In amore contano più i gesti delle parole.

Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.

Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.

Sagittario
Voglia di cambiamento e movimento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.

Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati. In amore apriti di più al dialogo.

Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.

Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.