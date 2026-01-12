Oroscopo di oggi 12 Gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno
Le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali
Le stelle accompagnano anche oggi le scelte quotidiane di amore, lavoro e vita personale. L’oroscopo di Paolo Fox offre uno sguardo chiaro sulle energie della giornata, tra conferme, cambiamenti e nuove opportunità. Ecco tutte le previsioni, segno per segno.
♈ Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Hai voglia di fare e di chiarire, ma evita discussioni inutili. In amore serve più pazienza.
♉ Toro
Le stelle favoriscono la stabilità. Buon momento per lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di certezze e sicurezza.
♊ Gemelli
Comunicazione protagonista. Ottime occasioni per chiarimenti e nuovi contatti. Attenzione a non promettere troppo.
♋ Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto ma resta concreto, soprattutto sul lavoro. In amore hai bisogno di conferme.
♌ Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti progetti. Amore passionale, ma evita gelosie.
♍ Vergine
Serve ordine mentale. Troppe cose insieme rischiano di stressarti. In amore contano più i gesti delle parole.
♎ Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.
♏ Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.
♐ Sagittario
Voglia di cambiamento e movimento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.
♑ Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati. In amore apriti di più al dialogo.
♒ Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.
♓ Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.
ARTICOLO SUCCESSIVO
Le stelle di oggi 12 Gennaio 2026: l’oroscopo di Branko segno per segno