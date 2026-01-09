Sarno, controlli sul territorio: minorenne denunciato per droga e possesso di armi

di Marisa Fava

Un’attività di controllo del territorio ha portato alla denuncia di un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi nel comune di Sarno.

Il giovane è stato fermato nella serata del 7 gennaio e trovato in possesso di dosi di hashish pronte per la cessione, un coltello a serramanico e una somma di denaro ritenuta riconducibile all’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire munizioni di diverso calibro, materiale per il confezionamento della droga e alcune chiavi di veicoli, ora al vaglio degli investigatori.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono.